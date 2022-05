Moderátorke Vacvalovej totálne dovrzali priezvisko: Taliani z nej urobili Viac… Ehm, čože?!

PRAHA - Už moderátorka Elena Vacvalová (64) v minulosti spomínala, ako jej ktosi skomolil priezvisko - spravil z nej Viacvalcovú. No a aktuálne má podobnú skúsenosť aj jej menovkyňa, moderátorka a herečka Lenka Vacvalová (32). Prišiel jej balík z Talianska a... Jejda, ako ju to pomenovali?!

Azda každý, kto je majiteľom nie veľmi frekventovaného priezviska, bol aspoň raz za život nedobrovoľne premenovaný. Zložitejšie mená bývajú komolené a často z nich vznikajú aj veľmi vtipné ekvivalenty. Svoje by o tom vedela rozprávať napríklad moderátorka Eňa Vacvalová, ktorú v minulosti premenovali na Viacvalcovú.

No a aktuálne sa na skomolenine svojho priezviska zabáva už aj jej menovkyňa Lenka Vacvalová. Tej prišiel balíček z Talianska. No a ako sama napísala - "tí v tom majú jasno." Razom sa z nej totiž stala Lenka Viacvialová. Ryšavka v tom však našla opodstatnenie. „Lebo logicky, autorka knihy Viac Odvahy sa musí volať VIACvialová,“ zhodnotila so smiechom moderátorka.

