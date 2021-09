Do Superstar prišla DCÉRA slovenského speváka: Porota z nej bola V KONCOCH... Dorazila aj Haberu!

Zdroj: TV Markíza

BRATISLAVA - Tak teraz nemôže nikto povedať, že by jej to známy tatko vybavil! Nie je ničím zvláštnym, že mnohé deti hudobníkov podedia rovnaký talent a rozhodnú sa vydať v muzikantských šľapajach svojich rodičov. Inak to nie je ani s dcérou slovenského speváka, ktorý žal v minulosti úspech v obdobných televíznych súťažiach!