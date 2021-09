Zlodeji v byte Dominiky Cibulkovej: Polícia zverejnila VIDEO z bezpečnostnej kamery… Kradli títo dvaja!

VIDEO: Zábery z bezpečnostnej kamery

Len necelý rok a pol po krádeži vo víkendovom domčeku na Záhorí sa Dominika Cibulková musí vyrovnávať s ďalšou vlámačkou. V čase, keď si tenistka s rodinkou užívala pokoj na dovolenke v Toskánsku, jej luxusný byt v centre Bratislavy rabovali zlodeji.

Veľa detailov doposiaľ nebolo známych. Polícia ani Dominika sa k incidentu nechceli vyjadrovať. Napokon sa však muži zákona predsa len obrátili na verejnosť s prosbou o pomoc. Na sociálnej sieti Facebook zverejnili zábery z bezpečnostnej kamery, na ktorých vidno zlodejov.

Kradli dvaja muži, ktorí sa po celý čas maskovali rúškami. Na rukách mali rukavice, aby nezanechávali odtlačky prstov. Zaujímavosťou je, že byt Dominiky Cibulkovej nebol prvotnou voľbou zlodejov - tí chceli kradnúť najprv u susedov, no tam ich vystrašili psy.

„Podľa doterajších informácií doposiaľ neznámi páchatelia vo večerných hodinách v čase od 19:30 do 20:15 v sobotu dňa 18. 9. 2021 vošli do priestorov bytového domu, kde na najvyššom poschodí otvorili okno na chodbe a vošli na šikmú strechu tohto domu. Odtiaľ sa dostali k oknu vedúcemu do jedného z bytov, na ktorom rozrezali roletu, vypáčili okno a vošli do vnútorných priestorov bytu. Nakoľko v byte sa nachádzali psy, z bytu utiekli a k odcudzeniu vecí nedošlo,“ napísala k videu polícia.

„Páchatelia sa presunuli na terasu vedľajšieho bytu, kde vypáčili dvere vedúce z terasy do bytu. Z jeho vnútorných priestorov následne odcudzili 2 ks cestovných kufrov, do ktorých páchatelia vložili odcudzené veci. Z bytu následne páchatelia odišli na neznáme miesto. Celková škoda, ktorá bola týmto konaním spôsobená, presiahla škodu veľkého rozsahu. Za uvedené konanie hrozí páchateľom v zmysle zákona v prípade preukázania viny pred súdom trest odňatia slobody na desať až pätnásť rokov,“ pokračovali muži zákona.

Ak ste spoznali mužov na videu, kontaktujte políciu na bezplatnom čísle 158.

Zdroj: Polícia SR- Bratislavský kraj