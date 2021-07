Jediný kolega na pohrebe Lasicu: Prečo dostal Polívka prednosť? Boli sme ako príbuzní!

BRATISLAVA - Pohreb Milana Lasicu (†81) prebehol v stredu popoludní za účasti rodiny a hŕstky blízkych ľudí. Z maestrových kolegov dostal možnosť vyprevadiť ho na poslednej ceste iba český herec Bolek Polívka. Toho spájalo so slovenským umelcom aj blízke priateľstvo a vnímali sa, akoby boli príbuzní.

Milan Lasica náhle zomrel v nedeľu večer pri klaňačke po koncerte so zoskupením Bratislava Hot Serenaders. Jeho smrť okrem slovenských kolegov zasiahla aj Bolka Polívku. „On bol najväčší majster. Je to síce tragické, ale vlastne aj rytierske a dôstojné umrieť v okamihu, keď sa dospieva pieseň. Navyše to vraj bola pieseň Ja som optimista. Umrieť uprostred potlesku je šialene smutné, ale i závratne krásne,” povedal pre ČT24.

Zdroj: ČT

Umelci spolu odohrali niekoľko predstavení, Lasica účinkoval v Polívkových programoch... No aj tak mnohých prekvapilo, že na tajnom pohrebe slovenského herca bol z jeho kolegov práve iba Bolek. Chýbali napríklad aj jeho blízke kamarátky Eňa Vacvalová a Oľga Feldeková, ktoré s ním v sobotu večerali. Keď sme ich potom v pondelok kontaktovali, Vacvalová nám roztraseným hlasom povedala, že potrebuje čas, aby sa s touto situáciou vyrovnala. Feldeková zas ku koncu nášho rozhovoru prešla do plaču.

Napriek tomu rodina pozvala iba Polívku. „My sme spolu boli toľkokrát v šatni a na javisku, že sme boli skoro príbuzní,” vyhlásil český herec. A v kontakte boli aj na osobnej úrovni. I v čase, keď Milan Lasica ležal v nemocnici. „Som na prístrojoch, dúfam, že nevypnú prúd,” písal Lasica s humorom svojmu kolegovi a kamarátovi.

Zdroj: TASR

Dvojica spolupracovala aj v covidovom období. Síce sa nemohli stretávať, no podľa Bolka Polívku si často volali a posielali si vzájomne texty, ktoré spolu tvorili.