POSLEDNÉ FOTO Milana Lasicu (†81): PÁR MINÚT po tomto zábere navždy odišiel!

Šokujúca správa! Zomrel Milan Lasica (†81): Odpadol na koncerte, oživiť sa ho už nepodarilo!

„Dospieval pesničku Ja som optimista v dobrej forme. Bola klaňačka asi dvakrát a naraz sa pomaly zosunul k zemi. Parkrát sa "vrátil" a hýbal očami, ale nezvládol to. Bohužiaľ, je to pravda,“ uviedol zdroj Denníka N. Tento muž sa podľa vlastných slov osobne podieľal na záchrane maestrovho života. „Bol som tam a spolu s kolegami sme podávali resuscitáciu, kým prišla záchranka. Bola to náhla porucha srdcového rytmu,” uviedol pre spomínaný portál.

Tesne pres smrťou počas koncertu vznikli aj posledné zábery zosnulého Maestra, ktorého nafotil Rudolf Baranovič. Jedna z fotiek je dokonca mimoriadne veselá. Herec a humorista si dal na hlavu vrecko. Vtedy ešte nikto netušil, že doslova o pár sekúnd príde k obrovskej tragédii pre celé Slovensko. „Len dve minúty pred poslednou pesničkou života,” napísal k fotke hudobník Miloš Stančík, čo znamená, že približne do piatich minút po tomto zábere prišlo k najhoršiemu a Milan Lasica navždy odišiel...