Posledné Zlaté časy s Milanom Lasicom (†81): Prehovoril o vzťahu s Hanou Hegerovou (†89)… TOTO si k nej nemohol dovoliť takmer nikto!

Zlaté časy patria medzi najpopulárnejšie formáty RTVS, relácia je zameraná na skvelých česko-slovenských umelcov. Moderátorkou tejto šou je Elena Vacvalová, no doteraz s ňou každý týždeň zasadol do kresla aj Milan Lasica a spoločne debatovali so svojimi hosťami.

Posledná epizóda, ktorá sa odvysielala na obazovkách, bola venovaná zosnulej Hane Hegerovej. Kráľovná šansónu zomrela tento rok v marci. Posledné mesiace pred smrťou ju sužovalo niekoľko zdravotných problémov, naposledy vydýchla v kruhu svojej rodiny v nemocnici na Homolke, kde bola hospitalizovaná.

Zdroj: Petr Topič / iDNES.cz/ profimedia.sk

Zdroj: RTVS

Hegerovú a Maestra Lasicu nespájal len legendárny hit Čerešne, ktorých text má na svedomí práve náš zosnulý herec a komik. O tom, že mali skutočne hlboký priateľský vzťah a veľkú vzájomnú úctu, svedčí aj to, čo si k nej Milan Lasica mohol dovoliť ako jeden z mála.

Viac sa dozviete vo videu vyššie!

RTVS mení na počesť Milana Lasicu program vysielania:

Milana Lasicu si RTVS pripomenie na všetkých troch televíznych okruhoch v dnešnom spomienkovom vysielaní. O 20.30 h ponúkne divákom na Jednotke film Rukojemník, v ktorom sa Milan lasica predstavil vo svojej poslednej filmovej úlohe po boku Libuše Šafránkovej. Dvojka si Milana Lasicu pripomenie o 21.00 h v dokumentárnom profile GEN.sk a následne o 21.15 h v jedinečnom koncertnom prevedení legendárneho albumu Bolo nás jedenásť. Dvojka zároveň mimoriadne zaraďuje do vysielania vybrané časti kultovej relácie Ktosi je za dverami, ktoré odvysiela dnes popoludní a v noci. Trojka si nenahraditeľného umelca pripomenie o 20.05 h v nedávnom spomínaní na televíznu tvorbu v premiére relácie Kde bolo, tam bola a o 20.45 h v zábavnom programe Bumerang.