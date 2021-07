Český Muž roka (†30) tragicky zomrel v Číne: Mama je zničená… Jeho telo nemôžu previezť domov!

Antonín Beránek bol nielen držiteľom titulu Muž roka 2013, ale aj modelingovou hviezdou. V Ázii ho doslova milovali. No práve tam mladý Čech našiel aj svoju predčasnú smrť. Začiatkom júna Česko obletela smutná správa o jeho tragickom skone.

Obrovská TRAGÉDIA! Zomrel český Muž roka (†30): Smrť v Šanghaji!

„Išlo o tragickú nehodu. Antonín šiel spolu s kolegom na skútri a nabúral do nich nepozorný vodič. Podľa všetkého malo ísť dokonca o taxikára,“ povedala českému Blesku Beránkova manažérka pre Áziu Anastasiia Gordaya.

Tragédia je o to smutnejšia, že jeho zdrvená mama sa s milovaným synom ešte nemala šancu rozlúčiť. Jeho telo sa totiž stále nachádza v Číne a do Česka ho nemôžu previezť. „Mama Tondy je zničená, pretože jeho telo už je skoro mesiac v Číne. Kvôli Covidu totiž u nás nemôžu pristávať čínske lietadlá. Je to patová situácia,“ prezradil Blesku zdroj.

„Šlo by to, ale jeho pozostatky by museli minimálne päťkrát presúvať z lietadla do lietadla. A to by bolo veľmi drahé, na to rodina nemá peniaze,“ dodal zdroj. Pohreb českého Muža roka 2013 sa tak nateraz odkladá na neurčito.

