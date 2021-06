Slovenská herečka sa zase zmenila: Aha, je celkom ryšavá!

Meno Natálie Germániovej sa prvýkrát verejne dostalo do pozornosti so súťažou Miss Universe, ktorej sa zúčastnila v roku 2011 ako 17-ročná.

Vtedy sa divákom predstavila ako brunetka, lenže v rámci modelingovej a hereckej práce si prešla aj výraznou zmenou. Istý čas bola z Natálie sexi blondínka.

Zdroj: TV JOJ

Po čase sa však opäť vrátila k hnedej farbe vlasov, ibaže o čosi svetlejšej ako kedysi. A dnes je z nej pre zmenu ryšavka. Ide síce len o dočasnú zmenu, no herečke to mimoriadne pristane. „Na túto farbu som v živote nepomyslela, a už vôbec by som nemala guráž sa do nej pustiť,” priznala na sieti Instagram.

V najbližšom projekte má byť z Natálie opäť blondínka, a tak jej v salóne krásy aplikovali len zmývateľný toner, kým sa pustia do opätovného zosvetľovania.

Zdroj: Instagram NG

Zdroj: Instagram NG