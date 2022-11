HOROROVÁ cesta slovenskej herečky z New Yorku: Hodiny na letisku, choré dieťa a... TOTO snáď NEMYSLIA VÁŽNE!

NEW YORK - Takmer každý cestovateľ už niekedy zažil problém s leteckou spoločnosťou. Herečka Natália Germániová aktuálne zažila takú cestu z Ameriky do Českej republiky, že danej spoločnosti rovno želá, aby skrachovala.

Natália Germániová plánovala vyraziť z New Yorku už v pondelok poobede. No nevyšlo jej to. „Včera som mala naplánovaný let o 16.25, o ktorom mi nikto nepovedal, že bude posunutý o deň nato o 16.25,” prezradila svojim fanúšikom.

Keď však dorazila na letisko v utorok, čakal ju doslova šok. „Žiadny e-mail neprišiel, prišli sme na letisko, nikto nebol pri tom check-in pultíku, nikto nám nič nepovedal. Keď sme volali na ich zákaznícku linku, zrazu sme sa dozvedeli, že to vraj letí o deviatej. Ale keď sme si vypýtali, nech nám pošlú potvrdzujúci mail, tak zložili,” zúfala si nad praktikami leteckej spoločnosti.

A tak sa s ostatnými cestujúcimi snažila zistiť informácie od hocikoho, kto na letisku J. F. Kennedyho pracuje. Boli odkázaní na úplne iný check-in, na informačnej tabuli však žiadny let o deviatej nefiguroval, a tak boli stále v neistote. „S nikým sa nevieme spojiť, nikto tu fyzicky nie je a keď zavoláte na ich zákaznícky servis, tak vám zložia telefón. Dúfam, že toto sa rozšíri úplne po celom svete, toto video, spravte z neho virálne a nech proste celý Condor skrachuje v tento moment. A nech nám všetkým vrátia peniaze za celú letenku a ešte viac za čakanie,” vyhlásila nahnevane.

Tieto trampoty totiž neznášala sama, ale s dvaapolročnou dcérkou Zunou. „Nakoniec ideme naozaj o deviatej, nikto nám to ale nedal vedieť, museli sme chodiť po celom letisku. Veľmi upozorňujem ľudí, keď budete náhodou bookovať cez túto spoločnosť, že to nie je dobrý nápad,” hlásila sa z letiskovej haly. Neskôr informovala, že je síce už 21.36, ale ešte stále neodleteli. Ale už aspoň sedeli v lietadle.

Situácia sa však ešte viac skomplikovala. Malej Zune totiž výrazne stúpla teplota. „Jediné šťastie, že som sa tam skamarátila s jednou mamičkou, ktorá mala rovnako staré dieťa a mala úplne všetky lieky. Držte nám palce so Zunkou, nech to je fakt len z vyčerpania. A som fakt veľmi zvedavá, kedy sa konečne dotrepeme do tej Prahy,” približovala svoje trampoty svojim sledovateľom.

No to stále ešte nebolo všetko! „Náš príbeh vrcholí tým, že sme sa konečne dostali do gate-u do Prahy, kde som zistila, že máme letenky ja a Zuna 20 radov od seba. Tak som sa bola pýtať, ako je to možné, na čo mi pani povedala, že za miesta spolu sa musí platiť. Ako môžem platiť za miesta spolu, keď uvádzam do letenky, že je to malé dieťa? Napokon po dlhšej hádke mi vyhovela, ale musela telefonovať s nejakou ústredňou zase. Toto je dnes úplný fór,” informovala v stredu krátko po obede. Tomu sa hovorí hororová cesta... A to ešte nebola ani v cieli!