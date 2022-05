Slovenská herečka ukázala vysekané brucho: Toto je „tajomstvo“ jej úspechu!

Herečku Natáliu Germániovú môžu diváci aktuálne vidieť vo filme Láska hory prenáša a v seriáli Hranica. Okrem toho nakrúca pokračovanie rozprávky Princezná zakliata v čase.

Niet teda divu, že sa udržiava vo forme. Fanúšikom na sociálnej sieti Instagram občas ukazuje, ako cvičí. A teraz sa im pochválila aj výsledkom.

Natália sa rozhodla zapojiť do Výzvy do plaviek, no už teraz vyzerá jej brucho výborne. Podľa herečky sa dajú výsledky dosiahnuť aj s polhodinkou cvičenia denne. „A to stravu vôbec nedodržiavam,” tvrdí umelkyňa.

Konkrétne na bruchu vraj musela po pôrode naozaj popracovať. Dcéru Zunu porodila vo februári 2020, nedávno teda oslávila dva roky. A už teraz ju rodičia vedú k pohybu, občas sa totiž vyberú do fitka všetci spoločne.