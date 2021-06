Nový pár slovenského šoubiznisu: O týchto dvoch by to nikto nepovedal... FOTO Horúce bozky v nákupnom centre!

Už približne pred mesiacom sme totiž na Topkách písali o tom, že sa atraktívna brunetka sa dala dokopy s televíznym fitness trénerom Janym Landlom. Toho mali Slováci možnosť spoznať ešte v roku 2018 v markizáckej šou o chudnutí Najväčší víťaz. Krátko po tom, čo sme získali ifnromácie o ich údajnom romániku, sa k sebe zaľúbenci priznali prostrednícvom spoločnej fotografie na Instagrame.

Vzťahy medzi známymi osobnosťami síce nie sú ničím výnimočným, no o láske medzi Simonou a jej trénerom by sa zrejme nikomu ani nesnívalo. A to, že sú spolu, napokon slovenská kráska priznala aj pre našu redakciu. „Áno je to pravda, sme spolu necelý mesiac. Poznali sme sa už dlhšie, ale až teraz to tak osud zariadil, v živote sú niekedy momenty, ktoré sú silnejšie, ako my a my sme sa jedného dňa na seba pozreli inak. Bolo to na grilovačke u našich spoločných známych a odvtedy sme spolu,“ uviedla pre Topky niekdajšia misska.

Simona a Jany už vzájomnú náklonnosť neskrývajú. Zdroj: Ján Zemiar

Po mesiaci od zaláskovaných vyznaní sa spolu párik prvýkrát ukázal aj na verejnosti. Nášmu fotografovi sa ich podarilo zachytiť počas potuliek bratislavským nákupným centrom. Obaja mali stretnutie so Simoninou kamarátou, niedajšou kráľovnou krásy Magdalénou Šebestovou. No a vzájomnú náklonosť zaľúbenci nijak neskrývali.

Zdroj: Ján Zemiar

Zdroj: Ján Zemiar

Nášmu fotografovi takto ochotne zapózovali pred objektívom fotoaparátu a veru... Treba uznať, že tvoria naozaj krásny pár!