Prachař sa ocucával s novou priateľkou: Jeho EX pení… Nenechala na ňom nitku suchú!

Jakuba Prachařa aktuálne okrem šou Česko Slovensko má Talent, zamestnáva aj natáčanie nového seriálu s názvom Dvojka na zabití, kde stvárňuje hlavnú postavu. Spolu s ním sa v novinke objavuje aj mladá herečka Sara Sandeva. No a zdá sa, že sa dvojica počas práce dosť zblížila.

VÁŠEŇ v nočných uliciach! Porotcu Talentu načapali s mladučkou sexi kolegyňou

Koncom minulého týždňa sa totiž konala párty televízie Prima, kde boli predstavené pripravované novinky. No a spomínaní kolegovia sa k sebe celkom mali. Dokonca sa pod rúškomt noci oddávali vášnivým bozkom, čo sa podarilo zachytiť fotografom z Blesk.cz.

Jakub Prachař a Sara Sandeva sa zblížili počas natáčania nového seriálu. Zdroj: profimedia.sk

No a to poriadne naštvalo Prachařovu ex Agátu Hanychovú. Hlavnú úlohu v tom zahrala malá Mia. „Takže on si vyzdvihne našu dcéru, hodí ju na krk opatrovateľke a ide si na párty?!“ spustila Agáta. „To mohla Mia zostať doma a on sa mohol v pokoji niekde ocucávať!“ dodala Hanychová.

Tej bolo hneď jasné, že dcéra musela zostať doma s pestúnkou, nakoľko jej babička bola na párty tiež. „Musela ju strážiť pestúnka, pretože babička Dana Batulková bola na tej akcii tiež,“ dodala vytočená mama, ktorá má aktuálne za sebou ďalší rozchod. Vzťah ukončila s podnikateľom Janom Loskotom.

Agátu Hanychovú vytočilo, že Jakub Prachař nechal doma dcéru s opatrovateľkou a zatiaľ išiel na párty. Zdroj: profimedia.sk