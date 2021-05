Markizácka svadba sa zmenila na prúser: Nedala mu ani pusu a rozplakala sa... Toto som nechcela!

BRATISLAVA - Tak toto tu ešte nebolo! Aktuálne majú diváci televízie Markíza možnosť sledovať českú verziu šou Svadba na prvý pohľad. Medzi prvým párom to začalo na dovolenke vrieť, druhý si sadol hneď na "prvú", no a v tretej epizóde sa pred oltár postavila ďalšia dvojica. A vôbec to nevyzerá dobre!

Nevesta Petra divákom nie je veľmi sympatická. So zdvihnutým obočím na ňu pozerali už od momentu, kedy si s kyslým výrazom vyberala svadobné šaty a takmer všetky ofrflala. Tie boli veľmi prečačkané, ďalšie zasa príliš jednoduché, iné mali výstrih, no a takto to pokračovalo pomerne dlho. Vyhovujúce síce napokon predsa len vybrala, no teraz sa jej pozornosť nasmeruje na ženícha.

Odborníci k 24-ročnej učiteľke vybrali sympatického Reného. 28-ročný tréner pôsobil naozaj mimoriadne príjemne, spontánne a ľudí si absolútne získal v momente, keď svoje "áno" povedal nedočkavo ešte pred dokončením otázky, či si Petru vezme. Lenže zdá sa, že ufrflaná nevesta, ktorá o sebe inak tvrdí, že je veselá kopa, jeho nadšenie absolútne nezdieľa.

Petre sa jej ženích vôbec nepozdával. Zdroj: TV Markíza

Zdroj: TV Markíza

Najprv mu odmietla dať pusu s tým, že je skrátka hanblivá. Napokon sa odhodlala pobozkať ho aspoň na líce. Lenže ako sa ukázalo, problém bol niekde úplne inde ako v ostychu. Po obrade sa totiž otvorene vyjadrila svoju nespokojnosť so ženíchom, neskôr sa dokonca aj rozplakala. Viac uvidíte o videu vyššie!