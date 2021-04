Verešová hore bez a dole... Fú, len šnúročka!

DUBAJ - Hoci má modelka Andrea Verešová 40 rokov, stále dokazuje, že nepatrí do starého železa. Postavičku si udržiava ukážkovú a neváha z nej aj čo-to odhaliť.

Andrea Verešová sa najnovšie rozhodla podeliť s fanúšikmi o fotografiu z ležadla pri mori. No nebola by to ona, keby aspoň trochu nepošteklila mužskú fantáziu.

VIDEO: Andrea Verešová na móle

Brunetka sa totiž rozhodla zhodiť vrchný diel plaviek. A na záber sa zmestil aj jej zadoček zakrytý len šnúrkou spodného dielu. Niet divu, že mnohým mužom sa rozbúchali srdcia.

„Ťažko sa pozerá do očí,” skonštatoval jeden z nich. Mnohí sa zhodli na tom, že Andrea absolútne nevyzerá na svoj vek a do vrecka strčí aj dvadsiatky. Ako však podotkol ďalší komentujúci, hoci bola Verešová vždy kosť, teraz sa k tomu pridala aj istá ženská zrelosť. „Musím povedať, že štyridsiatku by som vám nehádal ani náhodou. Ste možno viac sexi ako kedykoľvek predtým,” vyhlásil.