Slovenská speváčka si našla dvojča: FOTO Tá podoba je neskutočná!

Mladá kráska na svojom profile na Instagrame zverejnila odvážnu fotografiu, za ktorú si vyslúžila tisícky "lajkov". Na snímke pózuje hore bez, na sebe má iba koženú bundu, vysoké čižmy a čierne nohavičky. Pri pohľade na takto nafotenú Ronie zostalo mnohým až horúco... Ibaže to vôbec nebola ona. Talentovaná speváčka si totiž podľa všetkého našla "dvojča".

Speváčka Veronika Ronie Adamičková Zdroj: Instagram Ronie

„Som to ja, nie som to ja?” pýtala sa v komentári pod zverejneným záberom. Veľa ľudí sa nechalo nachytať a z fotky takmer padli na zadok, no tí, čo Ronie poznajú bližšie, odhalili, že ide o slečnu, ktorá sa na ňu naozaj mimoriadne podobá. A čo vy, tiež by ste sa na prvý pohľad nechali nachytať?