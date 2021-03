Bratislavský Istropolis chcú zbúrať: VIDEO Český raper vyzýva Slovákov... Zachráňte ho!

BRATISLAVA - Nové byty, kancelárske priestory, hotel, no najmä nová multifunkčná kultúrno-spoločenská hala s kapacitou 3000 miest. Toto je vízia developera, ktorý plánuje zbúrať starú budovu Istropolisu. Odborná, ale aj široká verejnosť sa však búri. A teraz sa k nim pridal aj známy český raper Vladimír Brož (42) známy ako Vladimir 518 - vyzýva Slovákov, aby Dom odborov zachránili!

Developer, ktorý v lokalite Trnavského mýta postavil aj známe obchodné centrum a zmodernizoval podchod, minulý rok odprezentoval svoj zámer, čo urobí s druhou stranou križovatky. A zachovanie starej budovy Istropolisu doň nespadá. Práve naopak - plánuje vybudovať modernú stavbu, ktorá ponúkne byty, kancelárske priestory aj veľkokapacitnú kultúrno-spoločenskú halu.

VIDEO: Raper Vladimir 518 chce zachrániť budovu Istropolisu

Odborníci však so zbúraním starej socialistickej budovy nesúhlasia. V júli minulého roka sa ozvali a ministerke kultúry Natálii Milanovej, primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi a starostovi bratislavského Nového Mesta Rudolfovi Kusému adresovali otvorený list, v ktorom vyjadrili znepokojenie, že developer plánuje celý komplex zrovnať so zemou.

Zbúraním Istropolisu príde Slovensko o významné dielo povojnovej moderny, tvrdia odborníci

Podľa nich zbúraním Domu odborov Istropolis príde Bratislava a Slovensko o jedno z najvýznamnejších diel povojnovej moderny, vysoko hodnotené v domácich odborných kruhoch, ale aj v zahraničí. S cieľom zachrániť budovu vzniklo niekoľko iniciatív aj na sociálnych sieťach. Jednou z nich je aj instagramový profil s názvom Saving Istropolis.

Niekdajšiu socialistickú pýchu Bratislavy zbúrajú! Prvá vizualizácia, ako bude vyzerať nový Istropolis

No a práve tam sa objavilo video známeho českého rapera, ktorý vyzýva slovenskú verejnosť, aby podporila zachovanie budovy. „Moje meno je Vladimir 518 a ja by som sa chcel pripojiť k iniciatíve, ktorá podporuje nezbúranie budovy Istropolis, pretože si myslím, že to je výnimočná stavba, ako z urbanistického hľadiska, tak samozrejme z hľadiska výnimočného interiéru a doby vzniku,“ hovorí vo videu raper.

„A myslím, že zbúrať podobné stavby je obrovská chyba. Ja teda z vlastnej skúsenosti z pohľadu Čecha, Pražáka môžem potvrdiť, že zbúranie Hotela Praha alebo budov Transgasu alebo aj obchodného domu Ješted v Liberci boli obrovské chyby a raz to tú spoločnosť bude veľmi a veľmi mrzieť. Takže ja vyzývam slovenskú verejnosť, aby podporila zachovanie tejto budovy,“ dodal raper. Celé jeho vyjadrenie si môžete pozrieť vo videu vyššie!

Budovu Istropolisu chcú zbúrať. Zdroj: TASR/Dano Veselský

Takto by mala vyzerať budova Nového Istropolisu. Zdroj: Immocap Group