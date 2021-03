Zaočkovaná je už aj prvá víťazka Superstar Koščová: Išla aj s manželom... Bolesti a triašky!

BRATISLAVA - Do zoznamu zaočkovaných známych osobností sa najnovšie pridala aj víťazka vôbec prvej série speváckej šou Superstar. Speváčka sa však nenechala voviesť do omylu. Na očkovanie sa spolu s manželom regulárne prihlásili ako náhradníci, keďže patria do skupiny chronických pacientov...

Zaočkovať sa nechali vakcínou AstraZeneca, čo zrejme vysvetľuje, prečo sa dostali na rad tak rýchlo. „V nedeľu o 10:50 nás s mužom zaočkovali. Sme chronickí pacienti a nahlásili sme sa do očkovacieho centra ako náhradníci. Hneď nás brali. Lebo ľudia sa z očkovania húfne odhlasovali, alebo neprišli,” uviedla speváčka s tým, že ľudia sa zrejme poodhlasovali práve kvôli tomu, že tejto vakcíne nedôverujú a majú strach.

„Rozumiem strachu úplne, žijem v dobe, keď je sa čoho báť. Akurát som si povedala, že sa budem riadiť číslami, faktami. A tie sú jasné. Máme cez 119 miliónov Covid pozitívnych od začiatku pandémie a cez 2,6 milióna mŕtvych. A máme cez 325 miliónov zaočkovaných a ťažkých alergických reakcií a úmrtí, ktoré sa rátajú v desiatkach. Chápem, že sa bojíte. Ale očkovanie je jediná šanca, ako z tohto marazmu von,” reagovala Koščová na svojom Instagrame a dodala, že chce späť taký svet, v akom žila ešte pred rokom.

Katarína koščová opísala nežiadúce účinky vakcíny. Podľa nej však ide o úplne normálnu reakciu organizmu. Zdroj: Instagram K.K.

Dodala, že jej ani manželovi sa síce nežiadúce účinky nevyhli, no pokladá ich za normálnu telesnú reakciu na očkovanie. „Mala som všetko od zimnice, bolestí svalov, hlavy, teploty. Môjho muža bolela ruka a mal triašku asi desať minút. Dnes sme ok. Beriem to tak, že je to v zásade normálna reakcia. Keď očkujeme deti povinným očkovaním, toto očakávame bežne. Aj nás na to pediatri chystajú,” vysvetlila Koščová, ktorá sa svojimi slovami snaží upokojiť obavy ľudí, ktorí nad očkovaním stále iba premýšľajú alebo ho úplne odmietajú.