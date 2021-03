Slovenského návrhára po covide prepustili z nemocnice: Drsné slová... Z toho, čo tam videl, je zhrozený!

To, čo videl v nemocnici na bratislavských Kramároch, v ňom zanechalo silné pocity. „Moja hospitalizácia na infekčnom oddelení na Kramároch ma okrem vyliečenia z covid ochorenia utvrdila, že situácia v nemocniciach je naozaj vážna a personál od doktorov, sestričiek, až po sanitárov, ale aj upratovačky si zaslúžia náš obdiv a poďakovanie. Pracujú aj na úkor ohrozenia svojho zdravia,” povedal Jozef pre Topky pár dní po tom, čo sa konečne dostal domov.

Teraz pomaličky opäť načerpáva sily, no z diania okolo koronavírusu je mu miestami až nevoľno. „Teším sa, že môj zdravotný stav sa dostal do normálu a snažím sa myslieť pozitívne, ale informácie, ktoré dostávam od pocovidových pacientov, ma nenechávajú úplne v kľude,” povedal nám otvorene inokedy neustále dobre naladený návrhár, ktorý bol podľa vlastných slov zhrozený z toho, čo sa dozvedel o pacientoch, ktorý sa koronou nakazili už druhýkrát.

Jozef Grondžák sa aktuálne zotavuje z vážnejšieho priebehu koronavírusu. Zdroj: Jan Zemiar

„Keď sa môj zdravotný stav zlepšil, aj po prepustení som musel zostať sám v izolácii, samota nepridáva na psychickej pohode. Mal som viac času a keď som čítal komentáre na sociálnych sieťach, pochopil som, že ľudia, ktorých sa toto ochorenie nedotkne osobne, stále si budú myslieť, že dodržiavanie opatrení je nezmysel,” hnevá sa Grondžák.

Jozef Grondžák musel byť hospitalizovaný kvôli zápalu pľúc. Zdroj: Instagram J.G.

Niektoré z opatrení sa síce nepozdávajú ani jemu samému, no vzhľadom na to, čo prežil, ho ešte viac vyvádza z miery ľudská bezohľadnosť. „Niektoré nariadenia sú nezmyselné aj z môjho pohľadu, ale tie základné je určite nutné dodržiavať. Budem rád, keď sa táto situácia konečne stabilizuje, ale uvedomujem si, že táto skutočnosť záleží hlavne na nás, ako sa budeme správať. Mali by sme byť viac súdržní a ohľaduplní,” odkázal ľuďom Grondžák, ktorému sa v týchto dňoch konečne polepšilo.