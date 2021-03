VIDEO Dievča (15) prijalo priateľstvo na Facebooku: Jeho život sa zmenil na nočnú moru

Hostkou známej americkej relácie s názvom 60 Minutes minulú nedeľu večer bola obeť obchodu so sexom, ktorá so slzami v očiach porozprávala, ale sa nechala oklamať predátorom na Facebooku, keď mala iba 15 rokov. Hoci odvtedy uplynul už dlhý čias, zo strachu požiadala o zachovanie anonymity a mala zahalenú tvár. Aj napriek tomu bolo vidno, že nie je vo svojej koži. „Nemyslím si, že to dokážem,“ povedala v emóciami vypätej chvíli reportérke Laurie Segallovej a vstala zo stoličky. Nakoniec sa však vrátila a súhlasila, že bude pokračovať.

Zdroj: Twitter/60 Minutes

V roku 2012, keď mala iba 15 rokov a bývala so svojou matkou v Texase, dostala na sociálnej sieti žiadosť o priateľstvo od niekoho, o kom si myslela, že je približne v jej veku. V skutočnosti bol však jej nový „kamarát“ prestrojený sexuálny predátor, ktorý používal falošný účet. Balil ju cez Facebook, hovoril jej, že je krásna a ponúkol sa, že jej zaplatí dvetisíc dolárov týždenne, ak bude pracovať ako modelka.

Zdroj: Twitter/60 Minutes

Pre dievča v jej veku to znelo ako z ríše snov. Privolila na schôdzku, a tým sa obrátil jej život úplne naruby. Predátor ju vyzdvihol u nej doma a odviezol ju do hotela, aby tam urobili „modelingové fotografie“. Keď však zostala iba v podprsenke a nohavičkách, začalo jej dochádzať, že niečo nie je v poriadku. Povedala mu, že chce ísť domov. Vtedy ju udrel, znásilnil, odfotografoval nahú a snímky zverejnil na stránke backpage.com, ktorá bola v tom čase najväčším on-line trhom prostitúcie v krajine.

Ešte len potom sa začala nočná mora. Odpovede na inzerát sa len tak hrnuli a obchodník so sexom umožnil v priebehu 12 hodín množstvu neznámych mužov znásilniť neplnoleté dievča, za čo si nechával platiť. Obeti sa nakoniec podarilo dostať k svojmu mobilnému telefónu, z ktorého zavolalo matke a tá okamžite zalarmovala políciu. Priekupník aj s ďalším násilníkom boli na mieste zadržaní a neskôr odsúdení na niekoľko desaťročí vo väzení na základe svedectva obete.

A sex trafficking victim says she’s suing Facebook because there are “so many more [young girls] on Facebook, just like I was.” Facebook doesn’t care “about the fact that another 13-year-old child could be in danger,” says the young woman. https://t.co/OzEMZRYTMV pic.twitter.com/SgzoCILC7l