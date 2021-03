Hrozivé priznanie mladej herečky: Ako 12-ročná obeťou úchyla... Jej mama spravila to najhoršie, čo mohla!

PRAHA - Sama si tým v minulosti prešla! Počas uplynulého týždňa sme aj my na topkách hovorili o dokumente s názvom V sieti, ktorý šokoval mnohých divákov verejnoprávnej Dvojky. Jednou z ústredných tvárí projektu je herečka Tereza Těžká (25). Tá sa veľmi dobre vedela vcítiť do svojej úlohy. Keď mala 12 rokov, sama prišla do styku so sexuálnym predátorom.

„Cítila som sa ponížená a hanbila som sa,” tak nejako spomína na začiatok nakrúcania dokumentu V sieti mladá česká herečka Tereza Těžká. Spoločne so Sabinou Dlouhou a Anežkou Pithartovou stvárnili 12-ročné dievčatá, ktoré prišli do kontaktu so sexuálnymi predátormi. Ako sme vás informovali, každá z nich priznala, že nakrúcanie sa na nej nejakou formou podpísalo a že využili pomoc psychoterapeutov.

Režiséri počinu Vít Klusák a Barbora Chalupová prezradili, že z 23 dievčat, ktoré sa kastingu zúčastnili, 19 z nich priznalo, že si podobnou skúsenosťou prešlo aj na vlastnej koži. Jednou z nich bola aj Tereza Těžká, ktorá o tom viac porozprávala počas rozhovoru pre reláciu Prostor X.

Keď mala Tereza zhruba 12 rokov, kontaktoval ju istý muž, s ktorým si písala. „Bolo to zvláštne, lebo on mi písal, že zomiera a lekári už mu nedávajú nádej. Tvrdil, že jediné, čo by mu mohlo pomôcť, je panenský moč, vďaka ktorému by sa mohol vyliečiť. Začal ma prosiť, aby som to pre neho urobila. Že to by bol dobrý skutok, že mu zachránim život a že on mi za to zaplatí,” uviedla brunetka.

Zdroj: FILMTOPIA

„Vyvolal vo mne zvláštny spasiteľský komplex a ja som mala hroznú potrebu mu pomôcť. Vytváral vo mne falošnú dôveru,” dodala. Spomínaný muž si ju chcel získať aj tým, že sa snažil navodiť dojem, že mu ozaj ide len o jej moč. „Tvrdil, že sa ani nestretneme. Že si teda dohodneme nejaké miesto, kde mu to ja prinesiem, odídem, on si pre to príde a nechá tam pre mňa peniaze,” vysvetlila Tereza.

V istej chvíli však našťastie spozornela. „Potom na mňa začal tlačiť, že sa dočítal, že ten moč potrebuje teplý. Že teda chce, aby som mu na to nacikala. Začal sa dohadovať na osobnom stretnutí na odľahlejšom mieste. Ja som si spomenula na všetky tie veci, ktoré nám hovorili v škole a varovali nás, tak som z toho cúvla. Začal ma vydierať, že teraz kvôli mne zomrie a bola som jeho posledná nádej,” šokovala spomienkami mladá herečka, ktorá sa so všetkým nakoniec zdôverila mame.

„Urobili sme asi najväčšiu chybu. Konverzáciu sme zmazali a môj účet sme zablokovali. Stratili sme tak akýkoľvek dôkazový materiál a ten sexuálny predátor má možnosť pokračovať v tom. Mali sme to zdokumentovať a nahlásiť to,” dodala Tereza.

Obete, prípadne rodičia, ktorých deti prišli do styku so sexuálnymi predátormi, môžu kontaktovať web stalosato.sk, kde určite nájdu potrebnú pomoc.