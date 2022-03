Extrémny zážitok Marcela Forgáča: Na túto PAĽBU PRDOV nikdy nezabudne!

BRATISLAVA - Preboha! Zrejme každá celebrita, ktorá príjme pozvanie do markizáckej šou 2 na 1, si chvíle v spoločnosti Adely Vinczeovej a Dana Dangla užije. Je to aj vďaka tomu, že dvojica svojmu hosťovi dopraje škálu rôznych emócií a pocitov. Výnimkou nebol ani moderátor Marcel Forgáč (50), ktorý sa vďaka nim ocitol v poriadne bizarnej situácii.

Mimoriadne vtipný človek, dobrý kamarát, milujúci otec! Tým všetkým je obľúbený moderátor Marcel Forgáč, ktorý sa pred kamerami relácie 2 na 1 neubránil dojatiu. Tvorcovia si totiž pre neho pripravili prekvapenie v podobe vystúpenia kapely, ktorej súčasťou bol aj jeho starší syn Marek.

Za zmienku ale rozhodne stojí aj tzv. brána s názvom Skrytá kamera, keď tvorcovia svojho celebritného hosťa nejakým spôsobom nachytajú. Marcel sa stal ich obeťou, keď sa vybral na stretnutie s Jánom Lašákom. Cestou vo výťahu sa zasekol s istým anglicky hovoriacim pánom - Markom, ktorý trpí klaustrofóbiou. Forgáč v tejto situácii predviedol svoj charakter a osobnosť. S chladnou hlavou sa usiloval spomínaného pána upokojiť a rozptyľoval ho rozprávaním o hokeji.

Mimoriadne úsmevné na celej situácii bolo, že spomínaný Mark mal na sebe zariadenie, ktoré vydávalo zvuky pripomínajúce vetry. Ani táto nálož (akože) prdov nevyviedla moderátora z miery a reagoval ozaj diskrétne a galantne.

VIDEO: Úryvok z relácie 2 na 1, keď Marcela Forgáča snímala skrytá kamera.

Pri neskoršom stretnutí s Lašákom sa však s nadšením podelil o tento bizarný zážitok. „Počúvaj, to si nezažil nikdy. Zasekol som sa vo výťahu s Kanaďanom, klaustrofobik. Počúvaj, on začal prdieť. Čávo začal prdieť, že hotovo, dovidenia. Vieš, aký smrad bol vo výťahu? On vkuse prdel. A také, že chlapský sen - 6-sekundový prd, čo štyrikrát zmení tóninu,” hovoril s pobavením Forgáč, ktorý však v tej chvíli ešte netušil, že Marka vo výťahu nevidel poslednýkrát.

Ako ich bizarné stretnutie pokračovalo, si môžete pozrieť dnes večer na Markíze v šou 2 na 1.