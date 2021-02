Lasicove narodeniny v nemocnici: Už je zaočkovaný proti korone!

Milan Lasica včera oslávil 81. narodeniny. Ako už pred niekoľkými mesiacmi povedal, nechystá sa už na žiadnu filmovačku a ako dôvod uviedol aj zdravotné problémy.

Preto a aj vekovo patrí herec do ohrozenej skupiny počas aktuálnej pandémie koronavírusu. Rozhodol sa však dať sa proti Covidu-19 zaočkovať hneď, ako to bolo možné. A to vyšlo práve na jeho narodeniny.

Zdroj: FB UNB

Informovala o tom nemocnica na svojom facebookovom účte. „V Nemocnici Staré Mesto (UNB) dnes očkovali aj Milana Lasicu, ktorý sa minulý týždeň registroval cez online formulár. Zároveň práve dnes oslavuje krásne životné jubileum, 81 rokov. Pánovi Lasicovi gratulujeme a prajeme pevné zdravie,” uviedla včera UNB.