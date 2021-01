Legendárny český režisér (†90) zomrel na COVID-19: Zúfalé slová syna… Nakazil som ho ja!

Zádušná omša za legendárneho režiséra sa konala vo štvrtok na pražskom Vyšehrade. No hoci pre každý prípad mestská polícia na mieste organizovala dopravu, na poslednú rozlúčku dorazila len hŕstka smútiacich. Rovnako ako u nás, aj u našich západných susedov platia vládne nariadenia a pohrebu sa môže zúčastniť len 15 ľudí.

Medzi nimi nemohol chýbať režisérov syn František Filip mladší. „Na tatinka spomínam v dobrom, pretože do poslednej chvíle sršal humorom a zo všetkého, aj zo seba, si neustále robil srandu, čo dosť vedel. Veľmi pekne hovoril, krásne sa s ním rozprávalo. Myslím, že odišiel veľký človek,“ povedal pre Aha! dojatý syn. Ten aktuálne prežíva najhoršie chvíle svojho života.

Syn Františka Filipa na pohrebe svojho otca. Zdroj: Profimedia

Smútok z toho, že odišiel jeho milovaný otec, totiž umocňuje fakt, že ho zákerným koronavírusom nakazil on sám. „Odišiel naozaj rýchlo. Navyše to chytil odo mňa! Išiel som mu popriať k narodeninám a pri tej príležitosti, bez toho, aby som vedel, že to mám, tak som mu to odovzdal,“ povedal užialene. „Dva dni nato som začal mať horúčky a on sa hneď po mne začal motať a bol už trošku mimo,“ priznal.

Zdroj: Profimedia

Choroba mala veľmi rýchly priebeh - koniec prišiel do štyroch dní. Na tragédii sa však syn snaží nájsť aj niečo pozitívne. „Keď som sa ho v nemocnici pýtal, či ho niečo bolí, kýval, že nie. Spoznával ma, držal ma za ruku, ja som ho hladkal po vlasoch. A zomrel navyše v spánku, nemohol si priať lepší odchod,“ uzavrel syn.

Zádušnej omše za režiséra sa zúčastnila aj herečka Jiřina Bohdalová či riaditeľ Českej televízie Petr Dvořák. Známy filmár patril k úspešným českým režisérom - len pre verejnoprávnu televíziu natočil cez 700 seriálov.