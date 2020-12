Žbirka zachraňoval syna z Británie: Strach kvôli koronavírusu... Vyhodil tisíce eur za súkromné lietadlo!

Na rýchle šírenie sa zmutovaného vírusu zareagovali aj našinci a rovnako i Česká republika. To ale skočilo do vianočných plánov Mekyho Žbirku a jeho rodiny. Najkrajšie sviatky v roku s nimi totiž mal stráviť aj syn Dávid, ktorý žije v Británii a práve koronavírusu sa so svojimi najbližšími už hodný čas nevidel.

A tak sa naša popová ikona rozhodla zakročiť. Keďže Žbirkovci mali sviatkovať v Prahe a naši českí susedia prílety bežných leteckých spoločností z Anglicka zatrhli, Meky musel siahnuť hlboko do peňaženky. Podľa informácii cas.sk túžil mať syna doma tak veľmi, že neváhal kontaktovať spoločnosť, ktorá prevádzkuje súkromné lety.

Mekyho syn David žije Veľkej Británii Zdroj: Instagram D.Ž.

No a to, že vybaviť súkromné lietadlo nie je práve lacná záležitosť, navyše ešte aj počas sviatkov, zrejme absolútne nikoho neprekvapí. Podľa informácií spomínaného denníka sa cena takéhoto transportu pohybuje okolo 10-tisíc € za hodinu letu, pričom cesta Praha – Británia trvá približne 120 minút. Zrátať si, koľko teda Mekyho vyšli Vianoce so synom, nie je práve ťažká matematika, na druhej strane, spevák si to môže dovoliť a určite mu to zato stálo.