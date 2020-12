Mokráňová v bolestiach: V ruke neudrží už ani baliaci papier… Nepomáha nič!

Pohyb k Lucii Mokráňovej neodmysliteľne patrí. V minulosti sa aktívne venovala hokeju, potom pracovala ako fitness trénerka, no a v posledných rokoch je prevažne influencerkou, ktorá prezentuje zdravý životný štýl. Cvičila dokonca aj počas tehotenstva.

V máji tohto roka sa stala mamou dcérky Tali a vďaka cvičeniu sa do pôvodnej formy dostala veľmi rýchlo. No po pôrode zaznamenala jednu nepríjemnú zmenu. Trápia ju zápästia, ktoré sú veľmi bolestivé a na rukách sa pri cvičení absolútne neudrží. No v posledných dňoch je to, zdá sa, ešte horšie.

Zdroj: Instagram L.M.

Na sociálnej sieti Instagram totiž prezradila, že v uplynulých dňoch v obchode neudržala v rukách ani baliace papiere. „Niekedy sa mi stane, že neudržím nič. Nedávno som bola v obchode a kupovala som baliace papiere a keď som išla od pokladne, začali mi padať z rúk. Neudržala som ich. Ľudia na mňa pozerali. Je to dosť nepríjemné a hlavne bolestivé,“ priznala Mokráňová.

Tá pomoc hľadala dokonca aj u špecialistu v Prahe, no bolesť sa eliminovať nepodarilo. „Zatiaľ nepomohlo nič. Natieram si ich na noc krémom, ktorý je od bolesti,“ netají mladá mamička. Prajeme skoré zotavenie!