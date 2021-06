TORNÁDO na Morave: Exfarmárka Mokráňová v slzách… VIDEO Živel im zničil dom!

VIDEO: Hrozivé zábery z tornáda v susednom Česku

Väčšina Čechov a Slovákov sa doposiaľ s tornádom stretla len vo filmoch či seriáloch. Po štvrtkovej noci s ním má však osobnú skúsenosť niekoľko tisíc obyvateľov zo susednej Moravy. Médiami krátko pred polnocou obleteli zábery zničených ulíc po vyčínaní silného tornáda.

Prírodná katastrofa sa priamo dotkla aj exfarmárku Luciu Mokráňovú, ktorá pochádza z Hodonína. Jej mama jej volala s plačom, že im tornádo zničilo dom a zobralo celú strechu. „Bracho mi natočil video z nášho bytu, že to ide naňho. Lietajú autá, strechy, kamióny, všetko. Podľa počasia je to len začiatok a najhoršie to má byť o 22:00,“ napísala vystrašená Lucia.

A vyzvala svojich blízkych, aby na seba dávali pozor. „Choďte sa schovať do bezpečia. Bola som doma v Hodoníne v utorok a už vtedy bola strašná víchrica a padali stromy, ale že o pár dní príde tornádo, tak to by som nikdy nečakala,“ priznáva Mokráňová. „Keby som bola doma, tam ja skolabujem od strachu. Dávajte si pozor. Myslím na vás,“ odkazuje Čechom Mokráňová.

„Vyzerá to ako koniec sveta. Čo sa to deje?! Mám strašný strach o rodinu a priateľov,“ dodáva exfarmárka. Zo spúšte, ktorú na južnej Morave po sebe zanechalo tornádo, zverejnilo zábery viacero známych ľudí. Raper Separ napríklad na svojom profile zdielal zbierku, ktorá bola vytvorená pre pomoc zničeným obciam na juhu Moravy. Za pár hodín do zbierky prispelo viac ako 2000 ľudí a vyzbieralo sa viac ako 1 600 000 Kč.