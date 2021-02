Markizák priznal, že je gej: Klamstvá pred kamerami… On si predstavoval mužov!

Jakub Pružinský v rámci kampane pre známu značku alkoholického nápoja odhalil dôvody, prečo vyšiel s pravdou o svojej sexualite von. Vraj ho už nebavilo viac počúvať otázku - kedy si konečne nájdeš frajerku? Presne do takýchto situácií sa spevák dostával aj v speváckej šou SuperStar. Pravidelne sa ho redaktori pýtali, aký typ žien sa mu páči.

Slovenský spevák priznal orientáciu: Dlho som to potláčal, ale... SOM GAY!

No a on, keďže ešte nechcel odhaliť pravdu, musel klamať. „Nebolo to med lízať. Opäť som sa musel topiť vo svojich klamstvách. Pamätám si, ako sa ma počas rozhovorov pýtali, aký je môj typ ženy. Tak som opisoval ženu, avšak v hlave sa mi mihali obrazy mužov. Za to si ale môžem sám. Nemal som to dopustiť. Klamať ľudí a hlavne seba samého,“ priznal Jakub, ktorý vtedy ešte nebol pripravený priznať, kým v skutočnosti je.

Jakub Pružinský sa do povedomia verejnosti dostal vďaka speváckej šou SuperStar. Zdroj: TV MARKÍZA

A dokonca ani sám pred sebou. „Ja som zápasil sám so sebou 21 rokov. Celý ten čas som zapieral to, kým v skutočnosti som,“ priznal Pružinský s tým, že aktuálne je naozaj šťastný. „Oslobodil som sa od klamstiev a žijem slobodne. Naplno dýcham a som už konečne sám sebou. Teším sa zo života, pretože ním môžem kráčať so svojou láskou,“ netají bývalý superstarista. Jeho priznanie vraj rodina zobrala, našťastie, veľmi dobre. A dokonca má aj priateľa.