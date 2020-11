Zlámaný Boris Kollár v nemocnici po autonehode: POMOC s nákladnou liečbou… Stojí až milión eur!

Borisovi Kollárovi sa priamo do nemocnice ozval moderátor Vilo Rozboril. V jeho relácii V siedmom nebi totiž rieši už dávnejšie medializovaný prípad malej Lívie, ktorá bojuje s neliečiteľnou a smrteľnou chorobou. Jedinou nádejou na zlepšenie jej zdravotného stavu je experimentálna liečba v Amerike, ktorá je však šialene drahá.

Dievčatko sa pritom narodilo po bezproblémovom tehotenstve ako zdravé bábätko. Lepšie povedané, nič nenasvedčovalo tomu, že by sa od iných detí niečím líšila. Po čase si však rodičia všimli, že malá princezná vo vývoji nenapreduje ako ostatné deti. Po rôznych vyšetreniach lekári vyriekli šokujúci ortieľ. Diagnóza znela: Canavanova choroba.

Malí Lívia trpí Canavanovou chorobou. Zdroj: TV JOJ

Prognózy boli veľmi zlé - podľa slov odborníkov sa detičky s týmto ochorením dožívajú maximálne 10 rokov, pretože sa nedá nijako liečiť. Je však možnosť experimentálnej génovej liečby v Amerike. Liečivo by po jednorázovom aplikovaní do poškodenej časti mozgu malo chorobu zastaviť a dokonca spustiť regeneráciu zničených mozgových buniek.

Mama malej Lívie sa nevzdáva a usporiadala zbierku na nákladnú liečbu. Zdroj: TV JOJ

Liečba je dohodnutá, výroba lieku trvá 10 mesiacov. No aby mohol byť podaný do konca roka 2021, mal by byť uhradený už v januári. No problémom je, že rodinu to bude kompletne stáť milión eur. Na transparentnom účte, ktorý zriadili, je však doposiaľ vyzbieraných len necelých 370 tisíc eur! Aj preto moderátor oslovil predsedu Národnej rady.

Ten aj napriek vážnym zraneniam, s ktorými leží v nemocnici, podal pomocnú ruku a mame malej Lívie poslal 10 tisíc eur. No to stále nestačí. Celý príbeh si pozriete dnes večer na Jojke!