Po hviezde Vyvolených je vyhlásené pátranie: Tony má ísť do výkonu trestu… Nevedia ho nájsť už vyše mesiaca!

Po hviezde Vyvolených Antonovi Ferleťjákovi bolo vyhlásené pátranie.

Zdroj: Tv Joj/patranie.sk

BRATISLAVA - Oravčan Anton Ferleťják (48) alias Tony sa do povedomia verejnosti dostal ešte v roku 2005 ako jeden zo súťažiacich jojkárskej reality šou Vyvolení. No neslávne známy je aj svojimi problémami so zákonom. Nie je žiadnym tajomstvom, že v minulosti skončil vo väzení. A teraz by tam mal mať zrejme namierené opäť. Polícia po ňom totiž pátra... No už vyše mesiaca ho nevedia nájsť!