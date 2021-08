Dramatický ROZCHOD dvojice z markizáckej Farmy: NEVERA?!

BRATISLAVA - Na markizáckej Farme sa dal Henrich Kuľko najprv dokopy s Nikolou Fridrichovou a po jej odchode hneď skončil v posteli s Rebekou Hlavatou. tento vzťah pokračoval aj mimo kamier, no dnes je už ukončený. A bývalý farmár to nesie veľmi ťažko.

Rebeka Hlavatá na Farme najprv laškovala s Erikom Zahorjanom, no po odchode Nikoly Fridrichovej zaujala jej miesto po boku Henricha Kuľka. A to všetko sa dialo, kým vonku na ňu čakal jej priateľ.

Hoci kvôli Heňovi si najprv sypala popol na hlavu, nakoniec spolu zostali aj po skončení šou. Aktuálne už ale pár už netvoria. A to približne dva týždne. Henrich sa totiž dostal k Rebekiným konverzáciám a pochopil z nich, že bola s niekým iným, kým svojmu vzťahu dávali druhú šancu.

Rebeka sa k rozchodu tiež vyjadrila. Lenže niektoré svoje príbehy z Instagramu následne vymazala. „Storky som vymazala, lebo mám v pi*i, nebudem si kaziť deň takýmito pi*ovinami. Ja som bola slobodná, každá minca má dve strany, on v tomto tiež nebol svätúšik, akurát ja som sa neje*ala s tým, aby som sa dostala na jeho Instagram, lebo mi je to úplne jedno. Toto len ukazuje, že sa nevie prekusnúť cez to, že som ho nechcela naspäť,” vyhlásila.

Heňo priznal, že rozchod spočiatku zvládal veľmi ťažko, lebo Rebeku skutočne miloval. Po dvoch týždňoch sa však už vraj so situáciou zmieril. Rozhodol sa len reagovať na reči, ktoré údajne jeho bývalá o ňom šíri.

