ROZHOVOR - Za tri roky od úspešného debutu zmenila imidž, má nového životného partnera a do svojej aktuálnej tvorby vniesla oveľa viac pozitívnej energie. V rozhovore pre Hudba.sk Emma Drobná okrem iného prezradila, ktorú zo skladieb z nedávno vydaného druhého albumu Better Like This má najradšej, či aký má názor na prísne protipandemické opatrenia.