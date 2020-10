Fanúšikovia markizáckych Oteckov v smútku: Definitívny KONIEC jednej z hlavných postáv!

Už celé dva roky si diváci televízie Markíza večer čo večer sadajú k televíznym obrazovkám, aby si mohli vychutnať seriál Oteckovia. Príbeh o chlapoch, ktorým dni spestrujú ich ratolesti, sa okamžite stal obrovským hitom a získal si kvalitnú základňu fanúšikov. No tí majú teraz hlavu v smútku.

Z deja im totiž definitívne odchádza jedna z hlavných postáv - piatok sa na obrazovkách úplne poslednýkrát objavila herečka Anička Jakab Rakovská. Tá v počine stvárnila postavu Alice, ktorá tvorila pár so veterinárom Tomášom (Marek Fašiang). Dôvod na to mala však naozaj krásny.

Začiatkom septembra sa totiž z Aničky stala mama malej Agnes, ktorú porodila hercovi Robovi Jakabovi. V natáčaní tak nemohla pokračovať kvôli mamičkovským povinnostiam. „Dnes bol v seriáli posledný deň, kedy Anička Jakab Rakovská nakrúcala, dnes už sa venuje svojmu bábätku. A takto sa s ňou lúčili hereckí kolegovia,“ objavilo sa na Instagrame seriálu Oteckovia.

O tom, že herečka na obrazovkách Markízy čoskoro skončí, sa vedelo už krátko po tom, čo sa prevalilo jej tehotenstvo. Tvorcovia totiž avizovali, že ho do deja nezakomponujú. „Anička Jakab Rakovská je vo svojom súkromnom živote v radostnom očakávaní dieťaťa. Avšak v seriáli Oteckovia sa táto skutočnosť do deja nepremietne. Akým spôsobom sa tehotenstvo obľúbenej herečky vyrieši v rámci seriálu, na to si diváci budú musieť počkať až do vysielania nových dielov,“ vyjadrila sa v júni pre Topky. PR manažérka Andrea Macáková.

Tvorcovia nakoniec postavu Alice odpratali na neurčito do Austrálie. Práve tam má žiť jej mladšia sestra Nika, ktorá sa náhle ocitla vo veľkých problémoch. Mladá učiteľka tak k protinožcom odcestovala, aby jej bola oporou. Zaujímavosťou je, že ide už o druhú partnerku veterinára Tomáša, ktorá v seriáli skončila. A opäť kvôli mamičkovským povinnostiam.

Už po roku vysielania musela z Oteckov odísť Mary Bartalos. Tú vtedy tvorcovia poslali na štúdium do Košíc. Mnohí tak začali špekulovať, či sa po odchode Rakovskej do deja opäť nevráti. Jej synček Noel mal však v júni len 1 rok, herečka by tak musela predčasne ukončiť materskú dovolenku. No nechajme sa prekvapiť!

Anička Jakab Rakovská sa v piatok poslednýkrát objavila v seriáli Oteckovia. Kolegovia jej dali na rozlúčku kyticu ruží. Zdroj: Instagram Oteckovia