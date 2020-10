TRAPAS prísneho hospodára z Farmy: Ups, TOTO z epizódy radšej vystrihli!

Martin Bagár si nechtiac pred farmármi vyrobil trapas.

Zdroj: TV MARKÍZA

BRATISLAVA - Ups! Martin Bagár pôsobí na obrazovkách Markízy prísnym a nekompromisným dojmom. Veď napokon postavenie hospodára v reality šou mu to aj prikazuje. Súťažiaci ho však napriek tomu majú radi, pretože odhliadnuc od spomínaného je veľmi priateľský a ľudský. No a aktuálne dokázal, že rovnako ako oni, aj on je omylný. Priamo pred kamerami sa mu totiž podaril úsmevný trapas. TOTO z epizódy radšej vystrihli!