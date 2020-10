EXKLUZÍVNE Škandalóznu markizácku nevestu so snúbencom zadržalo policajné KOMANDO: Hrozí im až 15 rokov!

BRATISLAVA - Opäť lieta v problémoch! To, že markizácka nevesta Lucia Hlinková nie je žiadne neviniatko, sa vedelo od momentu, keď pred kamerami priznala temnú minulosť. Netajila sa tým, že mala skúsenosti s drogami, skončila na liečení zo závislosti a napokon aj na legendárnom bielom porno gauči. Minulosť pred kamerami síce brunetka trpko ľutovala, no ako sa najnovšie ukázalo, spadla do ešte väčších problémov ako kedykoľvek predtým.

„Bola to asi najväčšia chyba v mojom živote, ktorú by som úplne chcela zmazať. Ale bolo to, samozrejme, podmienené aj tým, že som mala problém s drogami. Som si chcela aj ublížiť, lebo som to nevedela psychicky zniesť,“ vyjadrovala sa Lucia v čase, keď na markizáckych obrazovkách bežala Svadba na prvý pohľad. Tá sa síce nakrúcala niekoľko mesiacov predtým, no popol na hlavu si škandalózna brunetka sypala ešte aj začiatkom februára, keď ju pozvali do Telerána.

Lucia zo Svadby na prvý pohľad má na konte niekoľko škandálov, medzi nimi drogovú minulosť, liečenie, či nakrúcanie porna. Zdroj: TV MARKÍZA

So zmiereným výrazom hovorila o tom, že všetko, čoho sa dopustila, je minulosťou, informácie, ktoré verejne vyplávali na povrch, vraj najviac ublížili jej rodine. „Ono už prešlo veľmi veľa rokov, takže ja už v podstate som s tým nejako vyrovnaná. Áno, zo začiatku to bolo ťažké, hlavne pre mojich rodičov, s maminou si teraz volávam každý deň. Práve to je to dobré, že o tom vedeli,” tvrdila Hlinková a dušovala sa, že dnes už je úplne inou osobou. Pred niekoľkými týždňami sme dokonca písali o tom, že našla muža svojho života a je čerstvo zasnúbená.

Bratislavské policajné komando počas zásahu zadržalo Luciu Hlinkovú a jej snúbenca. Zdroj: Polícia SR

Lenže práve život s jej snúbencom ju mal podľa exkluzívnych informácií portálu Topky.sk doviesť k tým najväčším problémom, akým kedy čelila. Bratislavskí policajti urobili domové prehliadky v chatovej oblasti Žabí Majer a v jednom z bytov v Pezinku, kde zadržali štyri podozrivé osoby a dôkazný materiál, okrem iného aj kryštalické látky a rôzne pomôcky k užívaniu drog.

SNÚBENCI V PUTÁCH

„Tri zo štyroch zadržaných osôb, jedného muža a dve ženy, už vyšetrovateľ Policajného zboru na základe zabezpečených dôkazov obvinil z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Obvinenému M. D. z Bratislavy, obvinenej L. H. z okresu Prievidza a M. I. z Malinova hrozí v prípade preukázania viny pred súdom trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov. Podľa doterajšieho vyšetrovania mali omamné látky obvinení zadovažovať a prechovávať v záhradnej chatke v záhradkárskej oblasti Žabí Majer, v záhradnej chatke na Bojníckej ulici, ale aj v byte v Petržalke a Pezinku. Omamné látky mali následne prostredníctvom ďalších osôb distribuovať užívateľom drog na území celého Bratislavského kraja,” prezradila polícia.

Zábery zo zásahu policajného komanda Zdroj: Polícia SR

Zábery zo zásahu policajného komanda Zdroj: Polícia SR

Topky sa aktuálne dostali k informáciám, že dvaja z troch obvinených majú byť práve Lucia Hlinková a jej snúbenec Marek, čo následne pre našu redakciu potvrdil aj náš exkluzívny zdroj. Ten pre Topky uviedol , že zadržaní boli počas uplynulého piatku a dvojica dokonca už nie je len obvinená. Ako sme sa dozvedeli, párik aktuálne sedí za mrežami a na krku majú stíhanie. „Obaja sú stíhaní a zostávajú vo väzbe,” dozvedeli sme sa. Situáciu aj naďalej sledujeme a článok budeme aktualizovať.