Pocisková v šoku: Mladá Slovenka prespievala jej pieseň.... Veď sú ako cez kopirák!

Len pred pár dňami Nela odpremiérovala svoj nový videoklip k piesni Bez teba. Krátko po tom sa tejto balady chytila Dominika Rovňanová, ktorú si určite pamätajú niektorí diváci poslednej série česko-slovenskej Superstar. Mladá brunetka síce neprešla do najužších výberov, no skončila v top 48-ke a mnohí vtedy nechápali, prečo ju porota neposunula ďalej. No a teraz im to rozum nepoberie už dupľom.

Talentovanú Dominiku ocenila samotná Nela Zdroj: Instagram

Na svojom Instagrame totiž Dominika zverejnila prespievanú verziu spomínanej piesne Nely Pociskovej. Už po prvých tónoch sa jej precítená interpretácia nápadne ponáša na tú Nelinu, rovnako ako aj jej nezvyčajná farba hlasu.

Bývalá účastníčka Superstar dokonca ju vo videu označila a naša spevácka diva to potom bez váhania prezdieľala. „Tak toto je bomba,” napísala prekvapená Pocisková, ktorá tak možno sama objavila svoju budúcu nástupkyňu. Lebo, čo si budeme hovoriť, slečna Rovňanová naozaj disponuje mimoriadnym talentom.