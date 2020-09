Gáborík narobil prievan v reštaurácii: S takýmto prístupom sa nevrátim... On je na tabletkách?!

BRATISLAVA - V istej bratislavskej reštaurácii sa zamestnanci poriadne zapotili a nestíhali sa diviť tomu, čo sa u nich deje. Mala to byť šichta ako každá iná, lenže to ešte nikto v podniku netušil, že sa Marián Gáborík (38), ktorý si prišiel objednať narodeninovú oslavu, postará o rozruch, na ktorý v živote nezabudnú!

Svetovo uznávaný hokejista totiž prijal pozvanie do šou 2 na 1, a tak sa stal obeťou Adely Vinczeovej a jej spolumoderátora Dana Dangla. No a ako to už pri nich dvoch býva, svojmu hosťovi to nedarovali a pripravili si pre neho sériu poriadnych zlomyseľností. Medzi nimi aj obľúbené "uško", počas ktorého musel Gáborík nasledovať všetky ich šialené pokyny.

Bývalý reprezentant sa vybral do reštaurácie, kde si mal s manžérom dohodnúť usporiadanie narodeninovej oslavy. Po úvodných slovách sa do celej akcie zapojili moderátori a zábava sa mohla začať. Gáborík musel pred manažérom zahrať scénku s vidličkami, na popukanie bol moment, kedy sa pýtal, či majú v podniku aj iný inventár ako vidličky, lyžice a nože, pretože jeho kamarát Boris Valábik vraj polievku konzumuje zásadne len z naberačky.

Neskôr si oproti seba posadil čašníkov, ktorým vyrozprával svoj hokejový životopis a potom sa poľutoval. „Je to náročné. 40-ka za rohom, pár miliónov v banke je. Je toto život? Život je boj," vyhlásil, čo jedného z čašníkov tak rozčertilo, až sa zdalo, že mu z úst každú chvíľu vyjde naozaj nepríjemná poznámka. A to ešte nevedeli, že Marián Gáborík, o ktorom si zrazu už zrejme nemysleli nič pekné, ich bude nútiť spievať Happy Birthday a vyžadovať, aby mali na sebe počas narodeninovej oslavy dresy aj korčule na ľad, keďže podlaha sa mu zdá byť vhodná.

Zamestnanci reštaurácie si mysleli, že Mariánovi Gáboríkovi úplne preskočilo Zdroj: TV MARKÍZA

Jeden z čašníkov sa ledva držal na uzde Zdroj: TV MARKÍZA

Manažérovi to už nedalo, a tak sa Gáboríka spýtal, či je u nich v reštaurácii prvýkrát. A keďže sa zamestnanci k jeho spevu nepridali, na pokyn Adely a Dana mu to poriadne natrel. „Prvýkrát som tu a neviem, či sa sem ešte vrátim, takýto prístup keď tu je," skonštatoval a na rozlúčku dlho objímal najviac namosúreného čašníka, ktorý medzi tým manažérovi gestami ukazoval, že Gáboríkovi evidentne preskakuje v hlave.

Čašník svojmu nadriadenému naznačoval, že Mariánovi Gáboríkovi asi poriadne šibe Zdroj: TV MARKÍZA

Vzápätí to moderátorom už nedalo a so smiechom sa dotiahli do reštaurácie. Hokejista sa v tom momente začal ospravedlňovať a Adela s Danom komentovali výrazy nervózneho čašníka. Ten napokon svoje reakcie odôvodnil mimoriadne úprimne „Ja som nevedel... Či pán Gáborík si nejaké tabletky dáva alebo..." povedal otvorene, A to ani zďaleka nie je všetko. Viac vydarených žartov na účet Mariána Gáboríka váš čaká už v nedeľu večer v šou 2na1 na Markíze!