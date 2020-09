Šok pre Maroša Molnára: Osočovanie a vyhrážky... Satan vás varuj!

Maroš Molnár zažil naozajstné prekvapenie, keď v Extrémnych premenách začal trénovať Milana so 175 kilogramami. Napriek tejto extrémnej obezite totiž 25-ročný mladík bez frflania a sťažností plnil každý jeho pokyn, a tak tréner podľa vlastných slov prakticky ani nenašiel jeho slabú stránku.

Zdroj: TV MARKÍZA

Dôvod bude zrejme v tom, že učiteľ hry na klavír bol maximálne vďačný za túto šancu a rovnako aj jeho mama, s ktorou žije od 16 rokov bez prítomnosti otca.

Práve otec sa v tomto prípade ukázal ako problémový článok. Na stránku Extrémnych premien totiž vypisoval nepríjemné príspevky, ktoré vyústili až do vyhrážok. Nepáčilo sa mu, že podľa jeho informácií majú súťažiaci zakázané mobilné telefóny. „Bez môjho vedomia prihlásil sa do tejto premeny kvôli hmotnosti. Ak ste mu niečo vyparatili v Blave protiprávne, rasistické, Satan vás varuj, dámy a páni, i keď ste z USA,” vyhlásil Milan starší. A neskôr ešte pridal: „Bič plesne nakoniec, možno príde veľké rozčarovanie, to už nenechám bez odplaty!”

Keď sa o tom dozvedel jeho syn, priznal, že mu je trápne a cíti hanbu. „To ma dosť sklamalo dneska. Prosil som ho, lebo musel som mu povedať, kam idem, aby to nekomentoval, nech to nerieši, nech nerobí nič také, čo zvykne robiť,” uviedol pred kamerami.

Maroš potom priznal, že útoky prešli až do osobných atakov na jeho adresu: „Milanov otec mi vypisuje a zbytočne očierňuje moju robotu.” Preto sa rozhodol s dotyčným stretnúť. No rozhovor nepriniesol nič zásadné. „Dúfam, že Milanov otec ešte popremýšľa a prejaví Milanovi svoju podporu,” vyslovil svoje želanie markizácky tréner.

Nakoniec sa rozhodol otca aj starého otca pozvať do Bratislavy, kde Milan pod jeho dozorom trénoval a zároveň si privyrábal v reštauráciách a kaviarňach hraním na klavír. „Ja som až hotový, že on v Bratislave je až taký samostatný človek. Vadí mi trošku, že nie je so mnou, lebo ja som ho veľmi nevídal od 16 rokov. Bolo to dosť traumatické obdobie, ale teraz už človek sa s tým zmieri, lebo ja mám len jedného syna,” uviedol napokon Milanov otec. Nepriamo teda potvrdil Marošove domnienky, že svojho syna vnímal stále ako dieťa a pomerne nesamostatného mladého človeka.

Mladý muž potom v o niečo lepšej psychickej pohode dokončil svoje chudnutie. Za rok sa dostal na 99 kilogramov, čiže ich zhodil 76. „Maroš mu zachránil život,” vyjadrila sa jeho mama s tým, že Milan už po krátkom čase prestal brať lieky na tlak.

