Mladá mamička z Markízy: 140 kíl a... Pozrite na tie nočné porcie jedla!

VOĽA - Na markizácke obrazovky sa včera dostala premena mladej mamičky Juliany (28) z východu Slovenska. So 140 kilami totiž nestíhala svojmu 1,5-ročnému synovi a sen o druhom dieťati bol tiež dosť nereálny. Pozrite, aké porcie jedla si dopriavala. Aj v noci!

Juliana sa rozhodla pre premenu kvôli svojej rodine – aby sa mohla hrať so synom ako iné matky a aby dopriala manželovi aj druhé dieťa.

Juliana ako mladé dievča Zdroj: TV MARKÍZA

Juliana s váhou 140 kíl Zdroj: TV MARKÍZA

Priberať začala v 18 rokoch, keď po operácii skončila so športom a neskôr, keď už zarábala, mohla si dopriať, čo chcela. Ako sama pred kamerami poznamenala, mohla zjesť celú čokoládu sama, a niekedy aj dve. Bohužiaľ, neprávnemu stravovaniu už učila aj svojho malého syna, ktorý dostával vyprážaný syr s hranolčekmi či pizzu.

A samotná Juliana takéto kalorické bomby pojedala aj v noci. „Mám takého úžasného manžela, že: Láska ja som hladná... a on pôjde o štvrtej ráno a urobí hranolky a volské oko,” priznala v relácii a s manželom aj ukázali, ako to u nich funguje. Divákov určite nešokovalo len mastné kalorické jedlo uprostred noci, ale hlavne aj jeho množstvo. Priamo do postele...

Našťastie sa Juliana spamätala a odhodlala sa pre zmenu. V bootcampe mala síce slabé chvíľky, keď si chcela kúpiť sladený nápoj alebo túžila po horalke, ale nakoniec sa prekonala. A to natoľko, že pri kontrole hmotnosti zakaždým vážila menej, než boli ciele trénera Maroša Molnára.

Nakoniec sa jej podarilo za rok zhodiť 65 kíl a na galavečere váha ukázala číslo 75.

