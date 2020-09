Brutálna premena na Markíze: O 91 kíl ľahšia... Toto je vážne tá istá žena?!

Učiteľka Eva je zatiaľ najťažším človekom tento série Extrémnych premien na Markíze. Váha jej na začiatku ukázala 183 kíl. „Keď som videl Evu vyzlečenú, tak mi jej prišlo ľúto,” povedal v úvode Maroš Molnár.

Ako obézna žena priznala, už v škôlke mala 50 kíl, na strednej škole okolo 130 – 140. Aj státie jej robí problémy a po dlhšom čase jej býva na odpadnutie. To však nebolo jediné, čo ju trápilo.

Zdroj: TV MARKÍZA

Už ako dieťa si v hádke medzi najstarším bratom a mamou vypočula, že brat ju nenávidí. Nikdy to s ním neriešila a izolovala sa od ľudí. „Bála som sa podvedome chudnúť, lebo ma to chránilo pred ľuďmi. Nechceli sa zbližovať s takým tučným človekom,” povedala učiteľka, ktorá si nehľadala ani kamarátky a keď ju niekto aj chcel baliť, radšej utiekla.

Zdroj: TV MARKÍZA

Po dlhých rokoch samoty a problémoch s váhou sa však rozhodla ísť s kožou na trh a zabojovať priamo pred kamerami. Do chudnutia sa oprela tak, že Marošove ciele zakaždým pokorila. Mnohí súťažiaci sa zhodli, že najťažšie sa približuje k 9-mesačnému cieľu, no Eva ho prekonala o 3 kilogramy a namiesto očakávaných 102 kíl váha ukázala 99.

Na galavečere napokon vážila 92 kíl, za rok teda schudla 91 kilogramov, čo je v histórii šou najlepší ženský výkon. Z mužov drží rekord Ján Hodoň, ktorý obrovským nasadením a drinou stratil za rok 175 kíl.

Zdroj: TV MARKÍZA

Zdroj: TV MARKÍZA

Keď Eva pred kamerami prvýkrát povedala, že má 35 rokov, mnohí neverili vlastným ušiam a očiam. A na stránke premien dokonca niektorí v prvom momente podľa fotografií nechápali, prečo televízia porovnáva muža so ženou. Učiteľke naozaj strata kíl pomohla výzorovo, no zmenilo sa aj jej myslenie a už sa neuzatvára do seba. „Teraz vyzerá na 36 rokov. Klobúk dolu, je krásna aj sebavedomie stúplo. Prajem veľa šťastia do života,” uviedla v komentároch istá Gabika a dá sa s ňou len súhlasiť.