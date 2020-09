Prievidza - Najnovšia víťazka SuperStar, Barbora Piešová vydala začiatkom leta kolekciu nahrávok, ktoré pripomínali jej účinkovanie v speváckej súťaži. Jej cover verzia piesne Next To Me od Imagine Dragons na YouTube má už vyše milióna zhliadnutí. Teraz speváčka zverejnila videoklip k autorskej piesni Dážď, ktorý avizuje vydanie debutového albumu. Ten by mal vyjsť už túto jeseň.