VIDEO Hviezda nového seriálu na Jojke: Pred 9 rokmi vystupovala v Talente... Slávikovi bola na smiech!

Dnes večer Jojka odvysiela ďalšiu časť českého seriálu Slunečná. Hlavnú postavu v ňom stvárňuje 27-ročná herečka a speváčka Eva Burešová. Tá u nás nie je veľmi známa, no u našich západných susedov žne úspechy. Pred dvomi rokmi napríklad zahviezdila v českej obdobe šou Tvoja tvár znie povedome, kde sa umiestnila na striebornej priečke.

Eva Burešová hviezdi v novom jojkárskom seriáli s názvom Slunečná. Zdroj: FTV Prima

No známa by mohla byť predsa len aj Slovákom. Pred deviatimi rokmi sa totiž objavila v jojkárskej šou Česko Slovensko má talent. A hneď si od porotcu Jara Slávika vyslúžila výsmech. Keď totiž odpovedala, že spieva odmalička, kat si neušetril poznámku: „Ok, a odkedy sa to začalo dať počúvať? Kedy sa ľudia prestali zatvárať pred vami do iných izieb?“

Na to vtedy len 17-ročná Eva odpovedala, že sa pred ňou nikdy nikto nezatváral. Úvodný rozhovor pred vystúpením uzavrel Martin Dejdar, ktorý jej pochválil leopardie šaty. A to si Slávik musel opäť kopnúť. „Čo sa ti na nich páči?!“ No stačilo, aby Burešová zo seba vydala len zopár tónov a uštipačnému porotcovi zatvorila ústa.

Zdroj: TV JOJ

Zaspievala pieseň Listen od Beyoncé a podala taký výkon, že si vyslúžila standing ovations... A za svoje slová sa jej nakoniec ospravedlnil aj samotný Slávik. „Eva, váš hlas môže byť oblečený v hocičom, leopardie šaty vám fakt pristanú. Ste najlepšia mladá speváčka tejto súťaže posledných dvoch ročníkov. Podľa mňa ste najlepšia mladá speváčka v hociktorej talentovej súťaže speváckej za posledných 15 rokov v Čechách a na Slovensku. Ďakujem, že ste prišli,“ zahlásil Slávik.

To už Burešová nedokázala skrývať dojatie. No a napokon prišlo aj to samotné ospravedlnenie: „Ospravedlňujem sa za svoje grobianske správanie. Moji blízki ma už poznajú, vy si zvyknete!“ Práve projektom Česko Slovensko má talent sa kariéra mladej Češky rozbehla. A odvtedy dostáva jednu pracovnú ponuku za druhou. Pozrite si spomínaný moment z talentovej šou!