Prasklo tajomstvo slávneho páru: Potrat v šiestom mesiaci!

Čo na to jeho MANŽELKA?

Zdroj: pixabay.com

LOS ANGELES - Mali sa stať rodičmi, no ich obrovská radosť sa zmenila na ešte väčšiu bolesť. So zverejnením správy, že sa stanú rodičmi, čakali do šiesteho mesiaca, no tesne predtým, ako sa chceli so svojím šťastím podeliť, osud kruto zasiahol. Reč je o bývalom promi manželskom páre Demi Moore a Ashtonovi Kutcherovi, ktorí roky tajili, že slávna herečka potratila.