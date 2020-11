Wau, to je už 15 rokov? Aha, ako vyzerali slovenskí herci na začiatku vzťahu!

Už dlhé roky si ich verejnosť nevie predstaviť jedného bez druhého. Zuzana Kanócz proste patrí k Jurajovi Lojovi. Mnohých však asi prekvapí, že pár tvoria už 15 rokov!

Zdroj: Instagram ZK

„O pár dní nám končí náš spoločný 14. rok a vkročíme do 15-ho. Bolo šťastne aj nešťastne, bolo ľahko aj ťažko, bolo aj láskavo, aj neláskavo, bolo veselo aj smutne, bolo citlivo aj sebecky, bolo povznášajúco aj ubíjajúco... Chvíľu hore, potom zas dole. A je to tak v poriadku. Učíme sa, rastieme, napredujeme... spolu... aj zvlášť... my, on a ona, ty a ja,” napísala herečka na Instagram.

Zdroj: Instagram ZK

Zdroj: Instagram ZK

Dvojica si vo svojom vzťahu prešla krízou a tiež neskutočným smútkom, keď prišli o nenarodené bábätko v piatom mesiaci Zuzaninho tehotenstva. Nakoniec majú spolu tri deti - Lucasa, Izabelu a Leylu.

Zdroj: Instagram ZK