Už nebude sám! K hospodárovi Martinovi sa na Farme pridá nová pomocníčka... Toto je ona!

Hospodár Martin už na farmárov nebude sám. Sympatický statkár si zaumienil, že nová séria Farmy si žiada aj ďalšiu zmenu, a tak si medzi súťažiacich privedie posilu, ktorá ho bude sprevádzať počas každej návštevy ich obydlia. Novou pomocníčkou sa stane jeho 6-mesačná fenka rodézskeho ridgebacka. Mimochodom, Martin jej dal aj mimoriadne netypické meno, aké by ste u psíka nikdy nečakali. Šteniatko sa volá Jozefína Trnavská.

Martin Bagár si na Farmu privedie štvornohú pomocníčku Zdroj: TV MARKÍZA

„Je to moja pravá ruka a budem si ju vždy nosiť so sebou,” povedal Martin pre markiza.sk s tým, že na novú Farmu sa neskutočne teší, keďže jeho i farmárov čaká mnoho zmien. No a práve súťažiaci by si na jeho novú chlpatú posilu mali dávať pozor. Jej úloha je vraj jasná: „Bude trestať neposlušných farmárov,” vyjadril sa sympatický hospodár. Tak čo, tešíte sa už aj vy na novú sériu tejto populárnej šou?