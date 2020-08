Toto tu ešte nebolo: Viktor Vincze šokoval... FOTO Do televíznych novín si obliekol oblek zo sekáča!

O markizáckych moderátorov je vždy perfektne postarané. Kým sa postavia pred kameru, dostanú sa pod ruky šikovných vizážistov a kaderníkov, a takisto dostanú vhodný kúsok oblečenia, ktorých majú v kostymérni celkom pekné množstvo, aby sa obrazovkách neustále neobjavovali v tom istom. Lenže Viktorovi evidentne časté striedanie nových kúskov prišlo ako zbytočný luxus.

Pred kamery sa preto postavil v obleku, ktorý si sám zaobstaral v second-hande.napísal Viktor, ktorý záber vo svojom obleku z druhej ruky zazdieľal na Instagrame.

Viktor Vincze si do vysielania obliekol oblek zo second-handu. Zdroj: Instagram V.V.

V Markíze s tým vraj nikto absolútne žiadny problém nemal. „Televízia s tým nemala problém, a tak som v ňom už aj tento týždeň rovno odvysielal Televízne noviny. Nikto si nič nevšimol, no keď sa naň pozriete poriadne, samozrejme, nie je dokonalý. Ale pýtam sa, no a? Veď ani moje vlasy, tvár, postava, či uzol na kravate nebývajú dokonalé. Dobre, chrup áno, ale preň som si v zubárskych kreslách odtrpel svoje,” uviedol moderátor a svojich priaznivcov opäť čomusi priučil.

„Neznamená to, že už si nikdy žiaden naozaj nový oblek nekúpim. No aj našim blízkym, priateľom a kolegom dávame druhú šancu. Tak prečo nie občas aj textilu, ktorý by možno smutný skončil niekde na skládke. Teším sa, že Markíza ako silné médium dokáže s nadhľadom takýmto odvážnym spôsobom posúvať divákom odkaz o udržateľnosti cez vlastné tváre,” dodal na záver. Mimoriadne sympatické gesto od človeka, ktorý by si mohol každý týždeň dovoliť nový luxusný kúsok, čo poviete?