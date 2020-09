Vincze v tom má jasno: Pri pôrode vôbec nemusím byť!

Hoci sú už nejaký ten rok manželmi, Viktor Vincze si stále pripomína aj výročie dňa, keď sa dal dokopy so známou moderátorkou Adelou Banášovou. „Začalo sa to presne pred štyrmi rokmi. Na svadbe milénia Cifrovcov bola voľná stolička vedľa tejto dámy a dodnes som si z nej neodsadol. Milujem ťa, pani Vinczeová. Aj v dobrom, aj v dobrom,” vyznal sa na sociálnej sieti Instagram.

K manželstvu zvyčajne patria aj deti a aj Vinczeovci sa neustále stretávajú s touto otázkou, hoci moderátor už pred časom priznal, že má problém s plodnosťou. Jeho názory a životné postoje však zaujímajú množstvo ľudí, a tak teraz prišla otázka na to, či by v prípade Adelinho tehotenstva chcel byť pri pôrode. A mnohých zrejme prekvapilo, že sa do toho nehrnie. „Iba ak by to chcela manželka. Sám sa tam nepýtam. Vnímam to ako osobný moment matky,” odpovedal na Instagrame.

Zdroj: Instagram VV