Z mladšieho frajera bude manžel: Krásna slovenská misska sa o pár dní vydáva!

BARDEJOV - Konečne našla šťastie! Judita Hrubyová získala korunku Miss Universe SR v roku 2006, no na pána pravého si počkala o čosi dlhšie. S priateľom Marekom, ktorý je mladší o 5 rokov, už majú synčeka a o pár dní ich čaká aj svadba.

Bude svadba! A to už o pár dní... Túto sobotu bývalá Miss Judita Hrubyová povie áno svojmu priateľovi Marekovi. Napriek tomu, že je jej vyvolený o päť rokov mladší, klape im to už tri a pol roka. A svoju lásku už raz spečatili – spoločným synčekom Marekom.

Zdroj: Instagram JH

Práve počas tehotenstva sa Marek aj rozhodol pred svoju milovanú pokľaknúť a požiadať ju o ruku. „Zasnúbili sme sa, už keď som bola tehotná, a to rovno na Silvestra,” prezradila nám Judita. Na svoj veľký deň si však počkali, namiesto do roka a do dňa sa bude veselica konať po viac ako roku a pol.

Zdroj: Facebook JH

Ako sme zistili, nepôjde len o malú rodinnú udalosť, ale svadba bude trochu väčšia. A má sa niesť v rustikálnom duchu. „Šaty na svadbu som si navrhla sama a presne podľa mojich predstáv mi ich ušila nadaná Natasha Azariy, doplnili sme ich náušnicami, ktoré mimochodom navrhla skvelá Patrícia Vittek,” povedala nám brunetka, ktorá nevynechá ani tradičné zvyky, ako je napríklad čepčenie.

Medzi hosťami nebude chýbať napríklad Miss Universe SR 2001 Zuzana Baštúrová, či Alexander Rozin mladší. Herec Štefan Skrúcaný pozvanie odmietol, keďže je pomerne čerstvým otcom a svadba sa koná na východe.

Zdroj: Instagram JH