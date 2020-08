Posledná rozlúčka s Hankou Krampolovou: FOTO Zdrvený vdovec, zbohom prišli dať Patrasová aj Paroubek!

PRAHA - Dnes je to týždeň odvtedy, čo do neba odišla Hanka Krampolová (†59), manželka Jiřího Krampola (82). Sedem dní po tom, ako mu jeho milovaná žena zomrela v náručí, pre ňu herec usporiadal poslednú rozlúčku...

Ešte minulý týždeň sa Jiřího blízka priateľka vyjadrila, že vdovec nemá v úmysle robiť z pohrebu žiadnu veľkú udalosť ani oficiálny obrad, ako býva zvykom. „Pohreb je dôležitý pre najbližšie okolie zosnulého, pre jeho rodinu, zosnulému už je to jedno. Dôležité je, ako to cíti Jirka. Ten sa s ňou chce rozlúčiť sám, bez mediálnej pozornosti, len v okruhu priateľov. Viem, že už premýšľa, ako to urobiť, ale zatiaľ nie je nič stanovené. Určite to bude v súkromí, bez obradu, nejako civilne,” povedala pred pár dňami pre český Blesk lekárka Ivana Němečková, rodinná známa Krampolovcov.

Ako prvý na miesto dorazil Jiří Krampol. Na hercovi bolo od samého začiatku vidno jeho obrovský smútok. Zdroj: profimedia.sk

A tak sa aj stalo. Herec na počesť svojej manželky usporiadal neformálne posedenie, ktoré sa konalo v reštaurácii Šárky Grossovej, vdovy po expremiérovi Stanislavovi Grossovi († 45). Zdrvený Jiří na miesto poslednej rozlúčky dorazil približne o desiatej ráno, v jeho spoločnosti aj prví hostia. V úzkom kruhu, ktorý si Hanku prišiel uctiť, nechýbalo ani niekoľko známych mien. Posledné zbohom jej prišli dať Dáda Patrasová, bývalý premiér Jiří Paroubek či Luděk Sobota s manželkou Adrianou.

Rozlúčiť sa prišla Dáda Patrasová Zdroj: profimedia.sk

Luděk Sobota s manželkou Adrianou Zdroj: profimedia.sk 4