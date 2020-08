Český spevák (46) čaká dieťa so 17-ročnou: Mladá sa nezdá... Zatrhla TOTO meno pre dieťa a vydupala si podmienku pôrodu!

Mladá žabka, ktorej u našich západných susedov nepovedia inak ako Lucinka, by mala porodiť niekedy v decembri. Budúci rodičia už dokonca prezradili aj pohlavie dieťatka, koncom roka sa budú tešíť zo spoločnej dcérky, pričom bábätko vraj bolo plánované. No a ich očakávaný potomok a pôrod sú teraz, samozrejme, témou číslou jedna.

Spevák už vyzradil aj niekoľko ďalších detailov. Medzi nimi napríklad to, že jeho vyvolená s okamžitou platnosťou zrušila meno, ktoré chcel Bohuš dať ich dcérke.povedal Matuš otvorene pre český Blesk, no meno, pre ktoré sa napokon rozhodli, zverejniť nemohol, keďže mu to jeho polovička zakázala.

To ale ani zďaleka nie je jediná situuácia, kedy si "mladá" dupla a partner jej musel vyhovieť. Chtiac-nechtiac sa stane súčasťou samotného pôrodu, hoci ho táto skúsenosť absolútne neláka. „Lucinka si to veľmi praje, ja na to moc nie som. Ale samozrejme, že pri tom budem," konštatoval úprimne v rozhovore pre Zivotvcesku.cz spevák, ktorý chce svojej polovičke vyjsť v ústrety, no asistovať pri pôrode či prestrihávať pupočnú šnúru vraj naozaj neplánuje.

Bohuš Matuš svojej Lucinke prisľúbil, že bude pri pôrode ich dcérky. Zdroj: Facebook LP

Hoci je Lucie od Bohuša mladšia o takmer 30 rokov, mnohým sa zdá, že je to práve spevák, kto v tomto vzťahu ťahá za kratší koniec. Na druhej strane, láska je láska a keďže dieťatko bolo vytúžené, pre udržanie domácej pohody zrejme Bohuš svojej drahej splní všetko, čo jej na očiach vidí. No a pri starostlivosti o bábätko bude situácia pre Matuša zrejme ešte o čosi "zaujímavejšia". Na výpomoc sa k nim totiž chystajú obe budúce babičky,,,