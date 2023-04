Najväčší TRAPAS Knechtovej počas vystúpenia: Veľmi som sa HANBILA!

S Katkou Knechtovou sme sa stretli na krste jej nového dvojvinylu s názvom Vo svetle žiariacich hviezd. Po rokoch úspešnej sólo kariéry sa rozhodla, že nastal ten správny čas vyskladať najlepší výber svojich piesní. Jej dlhoroční fanúšikovia sa tak konečne dočkali sólového LP.

Pri tejto príležitosti sme si Katku aj odchytili na rozhovor, v ktorom si zaspomínala na začiatok svojej kariéry. Pri toľkých vystúpeniach a koncertoch, ktoré už má za sebou, sme sa, samozrejme, nezabudli opýtať, či sa jej niekedy stal nejaký nezabudnuteľný trapas alebo bizarný zážitok.

Galéria fotiek (18) Zdroj: Ján Zemiar

Tak toto vystúpenie zo začiatku naozaj nevyzeralo ružovo! „Trapas sa mi stal. Spievala som na half-playback, to znamená, že hudba ide z podkladu a spievate naživo. Ja som nevedela, ako si mám zapnúť mikrofón. To bol taký mikrofón, ktorý som nikdy v živote predtým nevidela a vôbec som netušila, ako sa zapína a už začala tá prehliadka a ten mikrofón bol vypnutý, tak to si pamätám, akože to bol pre mňa hrozný trapas, veľmi som sa hanbila,“ prezradila nám svoj zážitok.

Ako dodala, mikrofón si sama zapnúť nedokázala ani po chvíli a musel jej na pomoc pribehnúť istý pán. „Musel prísť iný človek, ktorý mi to zapol, takže som tam bola za úplnú blbku asi,” dodala. Nuž, ale aj majster tesár sa utne. Zážitkov z vystupovania má naozaj veľa a nezabudla sa s nami podeliť ani o ten bizarný.

Galéria fotiek (18) Zdroj: Ján Zemiar

„Pamätám si taký koncert, kde bolo úplne krivé pódium a gitarista, keď začal hrať, tak sa ten aparát začal stále šmýkať a my s ním. Stále si musel ten aparát prisúvať, každú pesničku, lebo cestoval po tom pódiu,” zaspomínala si so smiechom.

Celý rozhovor s Katkou nájdete vyššie. Dozviete sa v ňom, čím by sa živila, ak by nebola speváčka, alebo aj to, ako sa cíti dnes po panických atakoch, ktoré v minulosti zažívala.